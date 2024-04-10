Kemal Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar Kavgası: Tarık Akan Kitabında Uğur Dündar’ı Böyle Anlatmış
CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Dündar hakkında açıklamalarda bulunmuş ve 'Sağdan soldan vatan evlatlarının idamlarıyla sonuçlanan 68 kuşağı fırtınasında gemisine dalga vurmamış Uğur Dündar, 1980 darbesinin 'Bizim Uğur'u, TRT Genel Müdürü…' ifadelerini kullanmıştı. Uğur Dündar da bu açıklamalara cevap vermişti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında geçen ve Tarık Akan’ın kitabında anlattığı Uğur Dündar ile görüşmelerinin ne şartlar altında olduğu da ortaya çıktı.
Uğur Dündar’ın, Sözcü TV ekranlarında Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı açıklamalara Kılıçdaroğlu tarafından sert bir tonda cevap verilmişti. Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ı “her devrin adamı” olarak yorumlamıştı.
Uğur Dündar da aynı şekilde Kılıçdaroğlu’na cevap vermişti.
Uğur Dündar ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında tartışmalarda geçen bir ifade de ünlü oyuncu Tarık Akan’ın, darbe zamanında tutuklandığı sırada yaşadıklarını yazdığı “Anne Kafamda Bit Var” kitabı olmuştu.
Tarık Akan’ın, kitapta Uğur Dündar hakkında yazdıkları da ortaya çıktı.
“Saat on dolayında ilk kez gördüğüm bir polis hücreye geldi: ‘Hadi bakalım Tarık, gel!’ Elim ayağım kesildi. Midemden yola çıkan ılık bir yumru tüm bedenimi dolaştı. Yutkundum. Hüseyin’le göz göze geldik; bakışlarımızla vedalaştık.”
“Ayakkabılarımı giydim. Polis koluma girdi. A’nın kulübesinin yanındaki büyük demir kapının yanında yüzümü duvara çevirdi, gözlerimi bağladı. Demir kapı açıldı. Polis koluma girdi, yürüdük. Ara sıra, ‘merdiven var,’ ‘merdiven bitti,’ gibi şeyler söylüyordu. Durmadan yürüdüm. Günlerce hiç hareket etmediğim için soluk soluğa kalmış, yorulmuştum. Yanımdan geçenlerle birkaç kez çarpıştık.”
‘Başını eğ!’ başımı eğiyorum. ‘Basamak!’ ayağımı kaldırıyorum. Sonunda durduk. Gözlerimi açtılar. Bir yazıhanedeydim. Her yer lambri kaplıydı. ‘Müdür’ yazan bir kapının önünde dikiliyorduk. İçeriye birileri girip çıkıyordu. Sonunda beni de içeriye soktular. Müdür T. masada oturuyordu, tam karşısında Uğur Dündar duruyordu. Onu Bakırköy’den tanıyordum. Kapının yanında ayakta dikildim, ama hiç halim yoktu, sırtımı duvara yaslamıştım.”