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Kemal Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar Kavgası: Tarık Akan Kitabında Uğur Dündar’ı Böyle Anlatmış

Kemal Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar Kavgası: Tarık Akan Kitabında Uğur Dündar’ı Böyle Anlatmış

Kemal Kılıçdaroğlu Uğur Dündar Tarık Akan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.04.2024 - 17:32

CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Dündar hakkında açıklamalarda bulunmuş ve 'Sağdan soldan vatan evlatlarının idamlarıyla sonuçlanan 68 kuşağı fırtınasında gemisine dalga vurmamış Uğur Dündar, 1980 darbesinin 'Bizim Uğur'u, TRT Genel Müdürü…'  ifadelerini kullanmıştı. Uğur Dündar da bu açıklamalara cevap vermişti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında geçen ve Tarık Akan’ın kitabında anlattığı Uğur Dündar ile görüşmelerinin ne şartlar altında olduğu da ortaya çıktı.

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Uğur Dündar’ın, Sözcü TV ekranlarında Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı açıklamalara Kılıçdaroğlu tarafından sert bir tonda cevap verilmişti. Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ı “her devrin adamı” olarak yorumlamıştı.

Uğur Dündar’ın, Sözcü TV ekranlarında Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı açıklamalara Kılıçdaroğlu tarafından sert bir tonda cevap verilmişti. Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ı “her devrin adamı” olarak yorumlamıştı.

Uğur Dündar da aynı şekilde Kılıçdaroğlu’na cevap vermişti.

Uğur Dündar da aynı şekilde Kılıçdaroğlu’na cevap vermişti.

Uğur Dündar ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında tartışmalarda geçen bir ifade de ünlü oyuncu Tarık Akan’ın, darbe zamanında tutuklandığı sırada yaşadıklarını yazdığı “Anne Kafamda Bit Var” kitabı olmuştu.

Uğur Dündar ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında tartışmalarda geçen bir ifade de ünlü oyuncu Tarık Akan’ın, darbe zamanında tutuklandığı sırada yaşadıklarını yazdığı “Anne Kafamda Bit Var” kitabı olmuştu.

Tarık Akan’ın, kitapta Uğur Dündar hakkında yazdıkları da ortaya çıktı.

Tarık Akan’ın, kitapta Uğur Dündar hakkında yazdıkları da ortaya çıktı.

“Saat on dolayında ilk kez gördüğüm bir polis hücreye geldi: ‘Hadi bakalım Tarık, gel!’ Elim ayağım kesildi. Midemden yola çıkan ılık bir yumru tüm bedenimi dolaştı. Yutkundum. Hüseyin’le göz göze geldik; bakışlarımızla vedalaştık.”

“Saat on dolayında ilk kez gördüğüm bir polis hücreye geldi: ‘Hadi bakalım Tarık, gel!’ Elim ayağım kesildi. Midemden yola çıkan ılık bir yumru tüm bedenimi dolaştı. Yutkundum. Hüseyin’le göz göze geldik; bakışlarımızla vedalaştık.”
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“Ayakkabılarımı giydim. Polis koluma girdi. A’nın kulübesinin yanındaki büyük demir kapının yanında yüzümü duvara çevirdi, gözlerimi bağladı. Demir kapı açıldı. Polis koluma girdi, yürüdük. Ara sıra, ‘merdiven var,’ ‘merdiven bitti,’ gibi şeyler söylüyordu. Durmadan yürüdüm. Günlerce hiç hareket etmediğim için soluk soluğa kalmış, yorulmuştum. Yanımdan geçenlerle birkaç kez çarpıştık.”

“Ayakkabılarımı giydim. Polis koluma girdi. A’nın kulübesinin yanındaki büyük demir kapının yanında yüzümü duvara çevirdi, gözlerimi bağladı. Demir kapı açıldı. Polis koluma girdi, yürüdük. Ara sıra, ‘merdiven var,’ ‘merdiven bitti,’ gibi şeyler söylüyordu. Durmadan yürüdüm. Günlerce hiç hareket etmediğim için soluk soluğa kalmış, yorulmuştum. Yanımdan geçenlerle birkaç kez çarpıştık.”

‘Başını eğ!’ başımı eğiyorum. ‘Basamak!’ ayağımı kaldırıyorum. Sonunda durduk. Gözlerimi açtılar. Bir yazıhanedeydim. Her yer lambri kaplıydı. ‘Müdür’ yazan bir kapının önünde dikiliyorduk. İçeriye birileri girip çıkıyordu. Sonunda beni de içeriye soktular. Müdür T. masada oturuyordu, tam karşısında Uğur Dündar duruyordu. Onu Bakırköy’den tanıyordum. Kapının yanında ayakta dikildim, ama hiç halim yoktu, sırtımı duvara yaslamıştım.”

Uğur bana döndü:

Uğur bana döndü:

Geçmiş olsun Tarık.

Müdür, mesafeli bir yakınlık göstermeye çalışıyordu: ‘nedir bu halin tarik, perişan görünüyorsun?’

‘Aşağısı bit ve pire kaynıyor, geldiğim günden beri ne sorgum yapıldı, ne bir şey.’

Müdür, ‘Oğlum biraz dayanıklı ol. Bak aşağıdaki i*nelere, ne kadar dirençliler.’

‘Hepimizin yaşamları kısıtlandı. Körü körüne bir bekleyiş içindeyiz. Katlanmak her geçen gün zorlaşıyor.

İnsanca tepkiler vermekten vazgeçmeye dayanıklılık diyorsanız, gerçekten de dayanıklı değilim öyleyse. Artık nereye gönderileceksem gitmek istiyorum; hapishane ya da her neresiyse…’

Müdür, ‘Oğlum sana iyi davranıyorlar, değil mi? aşağıda sana sıcak yemek söyleyeyim; biraz beslen, kendine gel. Senin sinirlerin bozulmuş, böyle olmaz.’

O sırada kapı açıldı. Bir polis, ‘Müdürüm çözüldü, ötmeye başladı,’ dedi.

Müdür hemen yerinden kalkıp hızla dışarı çıktı.

"Ben Uğur’la odada yalnız kaldım."

"Ben Uğur’la odada yalnız kaldım."

Yıllar sonra ilk kez karşılaşıyorduk. Aramızda bir dostluk, arkadaşlık olmadığı gibi gençliğimizde yumruk yumruğa kavga etmişliğimiz bile vardı. Soğuk bir hava ve yapmacık jestler aramızda dolandı.

‘Tarık, benden istediğin bir şey var mı?’

‘Yok, sağ ol.’

‘Ben TRT genel müdürü olacağım; nezaket ziyaretine geldim. Dışarıda herhangi birisine söylemek istediğin bir şey varsa yardımcı olabilirim.’

‘Yok, teşekkür ederim.’'

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