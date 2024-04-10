Kemal Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar Kavgası: Tarık Akan Kitabında Uğur Dündar’ı Böyle Anlatmış

Yıllar sonra ilk kez karşılaşıyorduk. Aramızda bir dostluk, arkadaşlık olmadığı gibi gençliğimizde yumruk yumruğa kavga etmişliğimiz bile vardı. Soğuk bir hava ve yapmacık jestler aramızda dolandı.

‘Tarık, benden istediğin bir şey var mı?’

‘Yok, sağ ol.’

‘Ben TRT genel müdürü olacağım; nezaket ziyaretine geldim. Dışarıda herhangi birisine söylemek istediğin bir şey varsa yardımcı olabilirim.’

‘Yok, teşekkür ederim.’'