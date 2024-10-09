10 Milyon Lira Alıyordu: Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın Maaşına Ciddi Zam

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ve EURO 2024'ün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz'ın maaşında artışa gidiyor. Yaz transfer döneminde takıma katılan oyuncular sonrası kulüpte, maaş dengesizliğinin oluştuğu ifade edilmiş, bazı futbolcuların bu durumdan rahatsız olduğu belirtilmişti. (Fanatik)