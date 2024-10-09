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10 Milyon Lira Alıyordu: Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın Maaşına Ciddi Zam

10 Milyon Lira Alıyordu: Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın Maaşına Ciddi Zam

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 10:30

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ve EURO 2024'ün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz'ın maaşında artışa gidiyor. Yaz transfer döneminde takıma katılan oyuncular sonrası kulüpte, maaş dengesizliğinin oluştuğu ifade edilmiş, bazı futbolcuların bu durumdan rahatsız olduğu belirtilmişti. (Fanatik)

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Galatasaray taraftarının son zamanlardaki performansından memnun olmadığı Barış Alper Yılmaz hakkında sürpriz bir adım atıldı.

Galatasaray taraftarının son zamanlardaki performansından memnun olmadığı Barış Alper Yılmaz hakkında sürpriz bir adım atıldı.

Sarı-kırmızılı yönetim, 2027'de sona erecek sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuya büyük bir zam yapma kararı aldı.

Sarı-kırmızılı yönetim, 2027'de sona erecek sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuya büyük bir zam yapma kararı aldı.

Şu anki sözleşmesiyle 10 milyon TL kazanan Yılmaz’ın temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, oyuncunun yıllık maaşının 70 milyon TL seviyesine çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Şu anki sözleşmesiyle 10 milyon TL kazanan Yılmaz’ın temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, oyuncunun yıllık maaşının 70 milyon TL seviyesine çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Sözleşme süresinde ise herhangi bir uzatma olmayacağı belirtildi.

Sözleşme süresinde ise herhangi bir uzatma olmayacağı belirtildi.
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