10 Milyon Lira Alıyordu: Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın Maaşına Ciddi Zam
10 Milyon Lira Alıyordu: Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın Maaşına Ciddi Zam
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ve EURO 2024'ün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz'ın maaşında artışa gidiyor. Yaz transfer döneminde takıma katılan oyuncular sonrası kulüpte, maaş dengesizliğinin oluştuğu ifade edilmiş, bazı futbolcuların bu durumdan rahatsız olduğu belirtilmişti. (Fanatik)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray taraftarının son zamanlardaki performansından memnun olmadığı Barış Alper Yılmaz hakkında sürpriz bir adım atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarı-kırmızılı yönetim, 2027'de sona erecek sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuya büyük bir zam yapma kararı aldı.
Şu anki sözleşmesiyle 10 milyon TL kazanan Yılmaz’ın temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, oyuncunun yıllık maaşının 70 milyon TL seviyesine çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı.
Sözleşme süresinde ise herhangi bir uzatma olmayacağı belirtildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın