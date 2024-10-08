Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne Lyon - Galatasaray Maçının İstatistikleri Damga Vurdu!
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne Lyon - Galatasaray Maçının İstatistikleri Damga Vurdu!
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, dev organizasyondaki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılar, Fransa'da Lyon'a 3-0 yenildi. Mücadelenin istatistikleri, tarihe geçti.
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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, ilk maçında Lyon'a deplasmanda 3-0 kaybetti.
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Bu sonuçla, Metin Ülgen yönetimindeki sarı-kırmızılı ekibimiz tarihinde ilk kez katıldığı turnuvaya puansız başladı.
Maç sonunda, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olarak gösterilen ev sahibinin istatistiklerde ciddi üstünlük kurması, sosyal medyada dikkat çekti.
İşte taraftarların karşılaşmaya dair yorumları 👇
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