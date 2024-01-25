10 Maddede Kış Temizliği Nedir, Nasıl Yapılır?

Kışın yiyecek ve içecekleri depoladığımız alanlar, yani kiler veya garaj gibi soğuk depolama bölgeleri, düzenli olarak kontrol edilmelidir. Raflar düzenlenmeli ve yiyeceklerin bozulmasını önlemek için düzenli bir liste tutulmalıdır. Böylece yiyeceklerin bozulmasını engelleyerek hem israftan kaçınabilir, hem de yıl boyu rahat edebilirsiniz!