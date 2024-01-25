10 Maddede Kış Temizliği Nedir, Nasıl Yapılır?
10 Maddede Kış Temizliği Nedir, Nasıl Yapılır?
Kışa girerken evde temizlenmesi gereken belli başlı yerler bulunur. Peki ya bunlar nelerdir, detaylı kış temizliği nasıl yapılır?
Bu içerikte tüm detaylara ulaşabilirsin!
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1. Evin iç temizliğini detaylı bir biçimde yap!
2. Soğuk depolama alanlarını temizle.
3. Isıtma sistemlerinin bakımlarını tamamla.
4. Pencere ve kapıları kontrol et.
5. Nem kontrolünü sağla.
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6. Kullanmadığın tencere ve tavaları ele!
7. Kışlık kıyafetlerini ve eşyalarını düzenle.
8. Bahçe bakımını tamamla.
9. Araç bakımını tamamla.
10. Son olarak, ayakkabı dolabını temizle ve kışa hazırla!
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