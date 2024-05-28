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10 Maddede Evlilikte “Ben” Yerine “Biz” Demenin Önemi

etiket 10 Maddede Evlilikte “Ben” Yerine “Biz” Demenin Önemi

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 12:02

Doğru kişiyi bulduğunuzda evlilik kararını vermek sizi çok mutlu edecektir. Ancak evlilikte ben yerine biz diyebilmek çok önemlidir. Neden mi? Cevabı içeriğimizde!

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1. Empatinin artması için önemlidir.

“Ben”i düşünmeyi bırakıp “biz” odaklı olduğunuzda eşinizle daha iyi empati kurabilirsiniz. Böylece kendi ihtiyaçlarınızı önceliklendirmek yerine ilişkinin ve eşinizin ihtiyaçlarını da görmüş olursunuz. Bu da ilişkide daha anlayışlı olmanızı sağlar.

2. İletişim ilişkinin temelidir ve bu da iletişimi güçlendirir.

Çiftlerin birbirleriyle daha açık ve dürüst bir iletişim kurması ilişkinin sürdürülmesi için önemlidir. İletişimde sorunlar yaşandığında çiftler birbirlerini anlayamaz ve çatışmalar yaşarlar. Her türlü sorun aslında iletişim kurularak çözülebilir. Bunun için de bencil düşünmeyi bırakmayı öğrenmelisiniz.

3. Birlik duygusunun oluşmasının temelindedir.

Bir ilişkiyi güzel yapan şey, birlik duygusunun oluşmasıdır. İlişkide her iki tarafın da tamamen kendi isteğine göre davranması o ilişkiyi yaşanamaz kılar. Eğer birini gerçekten seviyor ve saygı duyuyorsanız zaten birlik duygusunun oluşması da kaçınılmazdır. Bu şekilde ilişkideki bağlılık da artar.

4. Sorunların çözümü de buna bağlıdır.

Her ilişkide ufak tefek tartışmalar olur, bu çok doğaldır. Ki zaten hiçbir sorunun olmadığı güllük gülistanlık bir ilişki mümkün değildir. Çünkü araya duygular girdiğinde insanlar ister istemez daha yoğun hissederler ve bu yoğunluk bazen hata yaptırabilir. Sorunların çözümü için birlikte hareket etmeyi öğrenmek gerekir.

5. Güvenin inşa edilmesi “biz” olmaktan geçer.

Bir ilişkinin temelinde güven vardır. Eğer güven yoksa o ilişki her iki taraf için de çekilmez bir hal alır. Eşler birbirine güvendikleri ölçüde ilişkide kendilerini huzurlu hissederler. Güven duygusu kaybedildiği gibi kazanılabilen de bir şeydir. Bunu kazanmak da çiftlerin elindedir.

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6. İlişkide bencilliği ortadan kaldırır.

İlişki yaşamak demek, bencilliği bir kenara bırakarak iki kişi yaşamayı öğrenmek demektir. Eğer sağlıklı bir ilişkiniz olsun istiyorsanız bencil tavırları bırakmanız gerekmektedir. “Biz” merkezli düşünebildiğiniz sürece ilişkiniz çok daha dengeli ve sağlıklı olur.

7. Eşlerin birbirine destek olmasını da sağlar.

Hayat çok karışık ve çoğu zaman da yorucu. Bununla başa çıkabilmenin yolu çiftlerin birbirlerine destek olmasından geçiyor. Eğer ki “biz” olabilmeyi başardıysanız hayat çok daha keyifli gelir, zorluklar daha aşılabilir olur. Boşa iyi günde kötü günde diye yemin edilmiyor sonuçta!

8. Tartışmaları bile sağlıklı hale dönüştürür.

Her ilişkide tartışmaların olabileceğinden zaten bahsetmiştik. Tartışmaların sağlıklı olanı makbuldür ve bunu sağlamanın yolu da tabii ki “biz” olabilmekten geçer. Fikir ayrılıkları olduğunda karşı tarafa saldırmak yerine onu anlamaya çalışmak gerekir. Bu sayede çözüm bulunabilir.

9. Uzun vadeli planlar için motivasyon sağlar.

İlişkiye olan güven arttıkça uzun vadeli planlar da yapılmaya başlanır. Uzun vadeli planlar bir nevi “Birlikte yaşlanacağım kişi sensin” demenin bir başka yoludur. Ve bir ilişki için gelinebilecek en tatlı noktadır.

10. En önemlisi de ilişkideki mutluluğu artırır.

Birlikte olunmasının sebebi hayatın daha anlamlı, daha keyifli olmasını sağlamaktır. İlişkide mutsuz olmak aslında sağlıksız bir şeyin sürdürüldüğünü gösterir. Bu yüzden “biz” olabildiğin sürece ilişkide mutluluğunuz artar, karşılıklı olarak hayattan çok daha fazla keyif alırsınız.

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