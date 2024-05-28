10 Maddede Evlilikte “Ben” Yerine “Biz” Demenin Önemi
10 Maddede Evlilikte “Ben” Yerine “Biz” Demenin Önemi
Doğru kişiyi bulduğunuzda evlilik kararını vermek sizi çok mutlu edecektir. Ancak evlilikte ben yerine biz diyebilmek çok önemlidir. Neden mi? Cevabı içeriğimizde!
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1. Empatinin artması için önemlidir.
2. İletişim ilişkinin temelidir ve bu da iletişimi güçlendirir.
3. Birlik duygusunun oluşmasının temelindedir.
4. Sorunların çözümü de buna bağlıdır.
5. Güvenin inşa edilmesi “biz” olmaktan geçer.
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