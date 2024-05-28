10 Maddede Evlilikte “Ben” Yerine “Biz” Demenin Önemi

Bir ilişkiyi güzel yapan şey, birlik duygusunun oluşmasıdır. İlişkide her iki tarafın da tamamen kendi isteğine göre davranması o ilişkiyi yaşanamaz kılar. Eğer birini gerçekten seviyor ve saygı duyuyorsanız zaten birlik duygusunun oluşması da kaçınılmazdır. Bu şekilde ilişkideki bağlılık da artar.