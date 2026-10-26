10 Kasım Resmi Tatil mi? 2026 Atatürk'ü Anma Günü Okullar ve Bankalar Açık mı?
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10 Kasım 2026 Resmi Tatil mi?
10 Kasım'da Okullar Tatil mi?
10 Kasım'da Bankalar ve Kamu Kurumları Açık mı?
10 Kasım'da Saat 09.05'te Ne Yapılıyor?
Atatürk'ün Vefatının Kaçıncı Yıl Dönümü?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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