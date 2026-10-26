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10 Kasım Resmi Tatil mi? 2026 Atatürk'ü Anma Günü Okullar ve Bankalar Açık mı?

10 Kasım Resmi Tatil mi? 2026 Atatürk'ü Anma Günü Okullar ve Bankalar Açık mı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 15:04
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Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anacağımız 10 Kasım yaklaşırken tatil olup olmadığı merak ediliyor. 2026'da 10 Kasım Salı gününe denk geliyor.

Peki 10 Kasım resmi tatil mi? Okullar ve bankalar açık mı? İşte merak edilen tüm detaylar!

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10 Kasım 2026 Resmi Tatil mi?

10 Kasım 2026 Resmi Tatil mi?

Hayır, 10 Kasım 2026 Salı günü resmi tatil değil. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da tatil günleri arasında yer almadığı için kamu kurumları ve özel sektör normal çalışma düzenine devam edecek.

10 Kasım Yarım Gün mü?

Hayır, 10 Kasım yarım gün de değil. Gün boyunca çalışma ve eğitim normal şekilde sürecek.

10 Kasım'da Okullar Tatil mi?

10 Kasım'da Okullar Tatil mi?

Hayır, 10 Kasım'da okullar açık olacak ve eğitim normal şekilde devam edecek. Okullarda Atatürk'ü anma törenleri düzenlenecek, öğrenciler şiir, konuşma ve çeşitli etkinliklerle anma programlarına katılacak.

Okullar Ara Tatile Ne Zaman Girecek?

Okullarda ilk ara tatil 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. 10 Kasım'dan sonraki hafta okullar tatile girecek.

10 Kasım'da Bankalar ve Kamu Kurumları Açık mı?

10 Kasım'da Bankalar ve Kamu Kurumları Açık mı?

Evet, 10 Kasım resmi tatil olmadığı için bankalar, belediyeler, nüfus müdürlükleri, noterler ve diğer kamu kurumları normal çalışma saatlerinde hizmet verecek.

10 Kasım'da Saat 09.05'te Ne Yapılıyor?

10 Kasım'da Saat 09.05'te Ne Yapılıyor?

Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayatını kaybetti. Bu nedenle her yıl 10 Kasım'da saat 09.05'te herkes bulunduğu yerde saygı duruşuna katılıyor ve bayraklar yarıya indiriliyor.

10 Kasım'da Anma Töreni Nerede Yapılıyor?

Ankara'daki Anıtkabir'de resmi anma töreni düzenleniyor. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı da anma programlarının yapıldığı yerler arasında yer alıyor.

Atatürk'ün Vefatının Kaçıncı Yıl Dönümü?

Atatürk'ün Vefatının Kaçıncı Yıl Dönümü?

2026'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü anılacak. Atatürk 10 Kasım 1938'de İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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