10 Kasım Resmi Tatil mi? 2026 Atatürk'ü Anma Günü Okullar ve Bankalar Açık mı?

Hayır, 10 Kasım 2026 Salı günü resmi tatil değil. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da tatil günleri arasında yer almadığı için kamu kurumları ve özel sektör normal çalışma düzenine devam edecek.

10 Kasım Yarım Gün mü?

Hayır, 10 Kasım yarım gün de değil. Gün boyunca çalışma ve eğitim normal şekilde sürecek.