10 Adımda Akıllı Bir Ev Nasıl Kurulur?
10 Adımda Akıllı Bir Ev Nasıl Kurulur?
Artık neredeyse her ev akıllı. Evleri akıllı hale getirmek için birçok ürün bulunuyor. Peki siz evinizi akıllı hale nasıl getireceğinizi biliyor musunuz?
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1. Evinizi akıllı hale getirmek için öncelikle yapmanız gereken kendi ihtiyaçlarınızı belirlemek.
2. İhtiyacınızın ne olduğunu bulduktan sonra alacağınız cihazların neler olduğuna karar vermeniz gerekiyor.
3. Akıllı cihazları kurmak aslında çok kolay.
4. Her akıllı cihazın ayrı uygulaması bulunuyor.
5. Yüklediğiniz uygulamalarla evinizi akıllı hale getirebilirsiniz.
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