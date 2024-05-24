10 Adımda Akıllı Bir Ev Nasıl Kurulur?

İlk olarak bir cihazla başladığınız bu yolda evinizi daha akıllı hale getirmek için cihazları artırarak ve güncelleyerek devam etmelisiniz. İlk önce aldığınız akıllı bir cihaza yenisini ekleyebilir ya da yeni güncellemelerini takip edebilirsiniz. Bu sayede sonunda çok daha akıllı bir eviniz olacaktır.