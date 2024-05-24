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10 Adımda Akıllı Bir Ev Nasıl Kurulur?

etiket 10 Adımda Akıllı Bir Ev Nasıl Kurulur?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 13:31

Artık neredeyse her ev akıllı. Evleri akıllı hale getirmek için birçok ürün bulunuyor. Peki siz evinizi akıllı hale nasıl getireceğinizi biliyor musunuz?

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1. Evinizi akıllı hale getirmek için öncelikle yapmanız gereken kendi ihtiyaçlarınızı belirlemek.

Evinizde akıllı cihazlara neden ihtiyaç duyuyorsunuz ilk önce bunu belirlemeniz gerek. Çok fazla akıllı cihaz çeşidi var. O yüzden ilk evin hangi alanlarında akıllı cihazları kullanmak istediğinize karar verip daha sonra ona uygun cihazlara yönelmelisiniz.

2. İhtiyacınızın ne olduğunu bulduktan sonra alacağınız cihazların neler olduğuna karar vermeniz gerekiyor.

2. İhtiyacınızın ne olduğunu bulduktan sonra alacağınız cihazların neler olduğuna karar vermeniz gerekiyor.

Evinize alacağınız akıllı cihazların hangi alanlarda olmasını istediğinize karar vererek seçim yapmalısınız. Evinizde aydınlatma, priz ya da ses için akıllı cihazları tercih edebilirsiniz. Ya da süpürge gibi akıllı cihazlar evde temizliği kolaylaştırıyor. Philips Aqua Trio 9000'in ıslak süpürme işlevi sayesinde evinizi en hızlı şekilde tertemiz yapabiliyorsunuz.

3. Akıllı cihazları kurmak aslında çok kolay.

Her cihazın kurulumunu yaptıktan sonra bağlantılarını da yapmalısınız. Mobil uygulama üzerinden kontrol edilen cihazlar Wi-Fi'ye bağlanarak çalışıyor. Bağlantılarını doğru kurduğunuzda çok daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.

4. Her akıllı cihazın ayrı uygulaması bulunuyor.

Evinizde kullandığınız tüm akıllı cihazların kendi uygulaması bulunuyor. Bu uygulamaları yükleyerek çok daha verimli kullanabiliyorsunuz. Aynı marka cihazlar tek uygulamada toplanabildiği için kullanmak kolaylaşıyor. Eğer farklı marka ürünler varsa hepsi için ayrı uygulama yüklemeniz gerek.

5. Yüklediğiniz uygulamalarla evinizi akıllı hale getirebilirsiniz.

Uygulamaları ne kadar iyi kullanırsanız eviniz o kadar akıllı olur. Uygulamalarla evi uzaktan takip ve kontrol etmek mümkün hale geliyor. Bu sebeple uygulamaları iyice öğrenip en verimli şekilde kullanmaya çalışmalısınız.

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6. Akıllı cihazlar alarak evinizi akıllı hale getirdiniz ama daha da akıllandırabilirsiniz.

'Akıllı cihazları aldık ya, daha nasıl akıllanabilir ki?' dediğiniz duyar gibiyiz. Aslında çok basit. Yüklediğiniz uygulamaları kullanarak evinizi çok daha akıllı hale getirebiliyorsunuz. Mesela eve gelmeden sıcaklığı ayarlayarak sıcacık bir eve gelebilirsiniz. Ya da siz gezerken evinizin süpürülmesini sağlayabilirsiniz.

7. Akıllı cihazları kullanmak güzel ama peki güvenlik ne olacak?

Bu soru biraz kafa karıştırıcı doğru. Wi-Fi üzerinden tüm cihazların birbirine bağlı olması korkutucu olabilir. Ama bunu kontrol etmek aslında çok zor değil. Güvenliği sağlamak için güçlü şifreler kullanabilirsiniz. Akıllı cihazları kullanırken güvenlik konusunda dikkatli olmakta fayda var.

8. Akıllı cihazlar, doğru kullanıldığında çok daha faydalı.

Akıllı cihazları aldıktan sonra en ince ayrıntısına kadar öğrenmeye çalışmalısınız. Cihaz hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olursanız o kadar verimli şekilde kullanabilirsiniz. Hem cihazı hem uygulamasını iyice öğrenip kullanmaya çalışmanız gerek.

9. Akıllı bir ev oluşturduktan sonra bunu sürekli geliştirebilirsiniz.

İlk olarak bir cihazla başladığınız bu yolda evinizi daha akıllı hale getirmek için cihazları artırarak ve güncelleyerek devam etmelisiniz. İlk önce aldığınız akıllı bir cihaza yenisini ekleyebilir ya da yeni güncellemelerini takip edebilirsiniz. Bu sayede sonunda çok daha akıllı bir eviniz olacaktır.

10. Philips HomeID ile evinizdeki cihazlara istediğiniz yerden bağlanabilirsiniz.

10. Philips HomeID ile evinizdeki cihazlara istediğiniz yerden bağlanabilirsiniz.

Bağlantılı yaşamın anahtarı Philips HomeID uygulamasını incelemek ve HomeID topluluğuna katılmak için hemen tıkla!

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