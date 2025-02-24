1 Yeni Mesaj: Sevgilinize Gönderip “Bizim Şarkımız” Diyebileceğiniz 13 Şarkı
1 Yeni Mesaj: Sevgilinize Gönderip “Bizim Şarkımız” Diyebileceğiniz 13 Şarkı
Eskiden sevgiliye şarkı göndermek çok modaydı. Peki sizin sevgilinizle şarkınız ne? Hiç düşündünüz mü? İşte sevgilinize gönderebileceğiniz ve 'bizim şarkımız' diyebileceğiniz birbirinden romantik parçaları derledik. Hadi başlıyoruz!
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1. John Legend - All of Me
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2. Taylor Swift - Lover
3. Elvis Presley - Can’t Help Falling in Love
4. Jason Mraz - I’m Yours
5. Tarkan - Beni Çok Sev
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6. Sezen Aksu - Hoş Geldin
7. Yalın - Sensiz Ben Ne Olayım
8. Adele - Someone Like You
9. Coldplay - ALL MY LOVE
10. Chezile - Beanie
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11. Alex Warren - Carry You Home
12. Gracie Abrams - I Love You, I'm Sorry
13. Mark Ambor - Our Way
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