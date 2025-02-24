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1 Yeni Mesaj: Sevgilinize Gönderip “Bizim Şarkımız” Diyebileceğiniz 13 Şarkı

etiket 1 Yeni Mesaj: Sevgilinize Gönderip “Bizim Şarkımız” Diyebileceğiniz 13 Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 23:56

Eskiden sevgiliye şarkı göndermek çok modaydı. Peki sizin sevgilinizle şarkınız ne? Hiç düşündünüz mü? İşte sevgilinize gönderebileceğiniz ve 'bizim şarkımız' diyebileceğiniz birbirinden romantik parçaları derledik. Hadi başlıyoruz!

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1. John Legend - All of Me

2. Taylor Swift - Lover

3. Elvis Presley - Can’t Help Falling in Love

4. Jason Mraz - I’m Yours

5. Tarkan - Beni Çok Sev

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6. Sezen Aksu - Hoş Geldin

7. Yalın - Sensiz Ben Ne Olayım

8. Adele - Someone Like You

9. Coldplay - ALL MY LOVE

10. Chezile - Beanie

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11. Alex Warren - Carry You Home

12. Gracie Abrams - I Love You, I'm Sorry

13. Mark Ambor - Our Way

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Begüm
Begüm
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