1 Yeni Mesaj: Sevgilinize Gönderip “Bizim Şarkımız” Diyebileceğiniz 13 Şarkı

Eskiden sevgiliye şarkı göndermek çok modaydı. Peki sizin sevgilinizle şarkınız ne? Hiç düşündünüz mü? İşte sevgilinize gönderebileceğiniz ve 'bizim şarkımız' diyebileceğiniz birbirinden romantik parçaları derledik. Hadi başlıyoruz!