1 Nisan Şakasını İnce Düşünen Porsche Akıma Ayak Uydurup Hailey Bieber'la Dalga Geçti
1 Nisan Şakasını İnce Düşünen Porsche Akıma Ayak Uydurup Hailey Bieber'la Dalga Geçti
Global magazini takip edenlerin son dönemde gözüne en çok çarpan konulardan biri de Hailey Bieber'ın kozmetik markası Rhode Beauty'nin telefon kılıfı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından dalga geçilen kılıf, bu sefer de lüks otomobil markası Porsche'nin diline düştü. 1 Nisan şakasını Hailey'e yaparken etiketlemeyi de unutmadı...
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Hailey Bieber magazinde sık sık karşımıza çıkıyor elbette.
Ancak biliyorsunuz son birkaç aydır kendisinin Rhode Beauty markası için çıkarttığı telefon kılıfı epey yankı uyandırdı.
Ancak bir kesim de bu telefon kılıflarını kendi esprilerine alet edebileceğini fark etmiş ve sosyal medyada ellerinden geleni ardına koymamıştı.
Lüks otomobil markası da 1 Nisan paylaşımı için Hailey Bieber'ın telefon kılıfıyla dalga geçme akımına uymaya karar verdi.
Tıpkı Rhode Beauty'de olduğu gibi gri bir renk telefon kılıfını Porsche versiyonuna ayarlamış ve bir de eşya koymak adına bölme oluşturmuşlar.
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1 Nisan videosunun açıklamasına bir de Hailey Bieber'ı etiketliyorlar. 😂
Hailey Bieber ise bu duruma "Katılıyorum" diyerek cevap verdi.
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