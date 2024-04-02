1 Nisan Şakasını İnce Düşünen Porsche Akıma Ayak Uydurup Hailey Bieber'la Dalga Geçti

Global magazini takip edenlerin son dönemde gözüne en çok çarpan konulardan biri de Hailey Bieber'ın kozmetik markası Rhode Beauty'nin telefon kılıfı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından dalga geçilen kılıf, bu sefer de lüks otomobil markası Porsche'nin diline düştü. 1 Nisan şakasını Hailey'e yaparken etiketlemeyi de unutmadı...