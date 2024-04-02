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1 Nisan Şakasını İnce Düşünen Porsche Akıma Ayak Uydurup Hailey Bieber'la Dalga Geçti

1 Nisan Şakasını İnce Düşünen Porsche Akıma Ayak Uydurup Hailey Bieber'la Dalga Geçti

GNS
GNS - Onedio Editörü
02.04.2024 - 15:55

Global magazini takip edenlerin son dönemde gözüne en çok çarpan konulardan biri de Hailey Bieber'ın kozmetik markası Rhode Beauty'nin telefon kılıfı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından dalga geçilen kılıf, bu sefer de lüks otomobil markası Porsche'nin diline düştü. 1 Nisan şakasını Hailey'e yaparken etiketlemeyi de unutmadı...

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Hailey Bieber magazinde sık sık karşımıza çıkıyor elbette.

Hailey Bieber magazinde sık sık karşımıza çıkıyor elbette.

Eşi Justin Bieber'la olan iletişimi ve görüntülendikleri anlardaki garip tavırları bir yana dursun, çıkarttığı kozmetik markası ve beraberinde sosyal medya paylaşımları da ilgi çekiyor tabii ki.

Ancak biliyorsunuz son birkaç aydır kendisinin Rhode Beauty markası için çıkarttığı telefon kılıfı epey yankı uyandırdı.

Ancak biliyorsunuz son birkaç aydır kendisinin Rhode Beauty markası için çıkarttığı telefon kılıfı epey yankı uyandırdı.

Markasına ait olan dudak ürünlerinin konabileceği bir telefon kılıfı satışa sunan Hailey Bieber, globalde hayranları tarafından oldukça ilgi çekmişti. Ve bir hayli satış yapmıştı.

Ancak bir kesim de bu telefon kılıflarını kendi esprilerine alet edebileceğini fark etmiş ve sosyal medyada ellerinden geleni ardına koymamıştı.

Ancak bir kesim de bu telefon kılıflarını kendi esprilerine alet edebileceğini fark etmiş ve sosyal medyada ellerinden geleni ardına koymamıştı.

Hatta bu telefon kılıfıyla en yaratıcı espriyi yapmak üzere yarış haline girdiler bile diyebiliriz. Selena Gomez'in sevgilisi Benny Blanco bile Hailey Bieber'la dalga geçtiğini ima eden bir paylaşım yapmıştı.

Lüks otomobil markası da 1 Nisan paylaşımı için Hailey Bieber'ın telefon kılıfıyla dalga geçme akımına uymaya karar verdi.

Lüks otomobil markası da 1 Nisan paylaşımı için Hailey Bieber'ın telefon kılıfıyla dalga geçme akımına uymaya karar verdi.

Fakat o da bu akıma kendi tarzıyla katıldı.

Tıpkı Rhode Beauty'de olduğu gibi gri bir renk telefon kılıfını Porsche versiyonuna ayarlamış ve bir de eşya koymak adına bölme oluşturmuşlar.

Tıpkı Rhode Beauty'de olduğu gibi gri bir renk telefon kılıfını Porsche versiyonuna ayarlamış ve bir de eşya koymak adına bölme oluşturmuşlar.

Elbette bu eşya koyma yerinde bir dudak kremi değil, araba anahtarı yer alacak şekilde ayarlanmış.

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1 Nisan videosunun açıklamasına bir de Hailey Bieber'ı etiketliyorlar. 😂

1 Nisan videosunun açıklamasına bir de Hailey Bieber'ı etiketliyorlar. 😂

'Telefon, cüzdan, anahtarlar? Artık yok! Porsche Anahtar Telefon Kılıfı'yla kapıdan aceleyle çıkarken düşünmeniz gereken şeylerden biri daha azalıyor. Moda ve işlevselliği bir araya getiren bu ürün, sezonun olmazsa olmaz aksesuarı. Sence de öyle değil mi, @haileybieber?'

Hailey Bieber ise bu duruma "Katılıyorum" diyerek cevap verdi.

Hailey Bieber ise bu duruma "Katılıyorum" diyerek cevap verdi.

Her ne kadar espri malzemesi haline gelse de, Hailey Bieber'ın etkileme gücünün ne denli büyük olduğu bir kez daha görülmüş oldu...

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