1 Ekim Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
1 Ekim Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 1 Ekim Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Meclis'teki yeni yasama yılı açılışında ise CHP sıralarında 5 yıl sonra bir ilk yaşandı. CHP'li milletvekilleri salona gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşıladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise DEM Partili vekillerle tokalaştı.
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İsrail, Gazze’de yaptığı soykırım sonrasında Lübnan’a yönelmiş ve dün akşam saatlerinde Lübnan’ı işgale karadan da başlamıştı. Orta Doğu’yu resmen ateşe atan İsrail’e yönelik, İran tarafından balistik füze saldırısı yapılacağı iddia edildi. ABD’nin İsrail Büyükelçiliği de çalışanlarına acil olarak evelerine dönmeleri ve sığınağa girmeye hazır olmaları yönünde uyardı.
Dünya gündeminde yaşanan olaylar ve piyasadaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ederken, sektör temsilcilerine göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 12 kuruşluk zam bekleniyor. Bu iddia şimdiden birçok kişiyi endişelendirmiş durumda.
İsrail’in terör estirdiği Lübnan’da bulunan Türk vatandaşları, bakanlığın koordinesinde tahliye edilecek. Bakanlık ayrıca, Türkiye üzerinden tahliye için yardım isteyen 20’ye yakın ülkenin vatandaşlarını Lübnan’dan çıkarmak için hazırlık yapıldığını da açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetine yönelik soruşturma hakkında son gelişmeleri duyurdu. Tunç, "Sürecin sonuna geldik" ifadelerini kullandı. Öte yandan bugün Narin'in son görüldüğü saat olan 15.15'ten sonra, soruşturmanın bir numaralı şüphelilerinden amca Salim Güran ile, Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın cep telefonu sinyallerinin bir araya geldiği saptandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Meclis’in açılışında yaptığı konuşmada İsrail’in Gazze ve Lübnan’da yaptığı saldırılara tepki göstermiş ve İsrail’in sıradaki hedefinin Anadolu toprakları olabileceğine dikkat çekmişti. Gazeteci Nedim Şener de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin koluna peç olarak taktığı Arz-ı Mev'ud haritasından bahsetmişti. Haritada, Türkiye’nin bazı illeri de İsrail toprağı olarak gösteriliyor.
İran, İsrail topraklarına saldırı başlattı. İran’dan atılan balistik füzeler havada görüntülendi. İsrail’de kabine acil olarak toplanırken, çok sayıda füzenin İsrail'deki hedefleri vurduğu açıklandı.
İsrail’in Tel Aviv kentinde bir metro istasyonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. İsrail polisinden yapılan açıklamada saldırganların etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
İran'ın İsrail'e balistik füzeyle saldırı başlatmasının ardından binlerce kişi balistik füzelerin özelliklerini merak ediyor. Balistik füze ne demek? Balistik füze nasıl çalışıyor? Balistik füze hangi ülkelerde var?
Bugün yeni yasama yılı açılan TBMM’de ilginç görüntüler ortaya çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’te DEM Parti yöneticileri ile tokalaşmıştı. Bahçeli, tokalaşmanın sorulması üzerine ise “Yeni bir dönem başlıyor” ifadelerini kullandı.
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İran, akşam saatlerinde İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi. İran’dan yapılan açıklamada, İsrail topraklarına yüksek isabetle 500 füze gönderildiği duyuruldu. Sosyal medyada İran’ın gönderdiği füzelerin İsrail’e düşme anına dair birçok video paylaşılırken, İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe’nin etkisiz kaldığı dikkatlerden kaçmadı.
İran, akşam saatlerinde İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi. İran’dan yapılan açıklamada, 500 adet balistik füzenin İsrail topraklarına ateşlendiği duyuruldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, füzelerin çoğunun İsrail topraklarına düştüğü görüldü. Orta Doğu’da hareketli gecenin ardından hangi ülke ne tepki verdi? Detaylar haberimizde…
Geçtiğimiz gece İsrail’in, Lübnan’a kara harekatı başlatmasıyla dünyanın gündemi bu yöne çevrildi. Bugün ise İran, İsrail’e balistik füze saldırısı gerçekleştirdi.
İran, bu akşam saatlerinde İsrail topraklarına füze saldırısı düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İran’ın saldırısında İsrail topraklarına birçok füzenin düştüğü yer aldı. Ayrıca İran’ın füzeleri, KKTC’den de görüldü.
Batı Karadeniz’deki olumsuz hava koşulları gündelik yaşamı zorluyor. Bartın ve Zonguldak’ta etkili olan yağmur sebebiyle okullar 1 gün daha tatil edildi.
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