Benzine Zam Yolda: 12 Kuruşluk Zammın Bu Gece Yarısından İtibaren Pompaya Yansıması Bekleniyor!
Benzine Zam Yolda: 12 Kuruşluk Zammın Bu Gece Yarısından İtibaren Pompaya Yansıması Bekleniyor!
Dünya gündeminde yaşanan olaylar ve piyasadaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ederken, sektör temsilcilerine göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 12 kuruşluk zam bekleniyor. Bu iddia şimdiden birçok kişiyi endişelendirmiş durumda.
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TGRT Haber'in aktardığı son gelişmeye göre, Orta Doğu’da yükselen tansiyon ve yaşanan arz talep dengesizliği petrol fiyatlarının seyrini değiştirdi. Piyasalar OPEC kararlarını ve Çin ekonomisindeki gelişmeleri yakından izlerken, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına zam geleceği öngörülüyor.
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Hem altın hem de brent petrol fiyatlarını bir hayli etkileyen gelişmelerden ötürü benzine yapılacak zammın 2 Ekim Çarşamba gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
An itibarıyla benzin fiyatları üç büyük ilimizde şu şekilde:
Üç büyük ilimizde anlık motorin fiyatları ise şu şekilde:
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