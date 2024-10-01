Benzine Zam Yolda: 12 Kuruşluk Zammın Bu Gece Yarısından İtibaren Pompaya Yansıması Bekleniyor!

Dünya gündeminde yaşanan olaylar ve piyasadaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ederken, sektör temsilcilerine göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 12 kuruşluk zam bekleniyor. Bu iddia şimdiden birçok kişiyi endişelendirmiş durumda.

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