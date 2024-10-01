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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Açıkladı: Yarından İtibaren Hileli Ürünler Anlık Olarak Teşhir Edilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Açıkladı: Yarından İtibaren Hileli Ürünler Anlık Olarak Teşhir Edilecek

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
01.10.2024 - 12:32

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’da 'Güvenilir Gıdada Yeni Dönem' başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. Yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdaların artık yeni sistemle birlikte elektronik ortamda tüketicilerle anlık olarak paylaşılacağını açıkladı.

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Bakan Yumaklı, yeni sistemin yarın saat 09.00'dan itibaren kullanıma açılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, yeni sistemin yarın saat 09.00'dan itibaren kullanıma açılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, taklit, tağşiş ve hileli gıdalar, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak.

Yapılan açıklamaya göre, taklit, tağşiş ve hileli gıdalar, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak.

Yeni sistemde karmaşık ve uzun bürokratik süreçlere yer olmayacak. Periyodu belli olmayan zamanlarda birikmiş ve toplu şekilde yayınlanan listeler yerine sonuçlar çok daha hızlı bir şekilde sisteme girilecek.

Yeni sistemde karmaşık ve uzun bürokratik süreçlere yer olmayacak. Periyodu belli olmayan zamanlarda birikmiş ve toplu şekilde yayınlanan listeler yerine sonuçlar çok daha hızlı bir şekilde sisteme girilecek.

Sistem ilk açıldığında, 1 Ocak'tan bu yana gıda kamuoyu duyurusuna konu olan marka ve firmalar sistemde yerini alacak. Yarın itibarıyla her yeni sonuç ilave bir satır olarak internet sitesinde bulunacak.

Sistem ilk açıldığında, 1 Ocak'tan bu yana gıda kamuoyu duyurusuna konu olan marka ve firmalar sistemde yerini alacak. Yarın itibarıyla her yeni sonuç ilave bir satır olarak internet sitesinde bulunacak.

Mart 2022 ila 1 Ocak 2024 arası dönemi kapsayan eski sisteme dair liste ise yarın tek bir liste halinde yayınlanacak.

Mart 2022 ila 1 Ocak 2024 arası dönemi kapsayan eski sisteme dair liste ise yarın tek bir liste halinde yayınlanacak.

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