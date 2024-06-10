Kimlik İle Başvuru Yapabilirsiniz: 1-3 Çocuklu Ailelere, İşe Başlayanlara, Yaşlılara Destek Ödemesi!
Kimlik İle Başvuru Yapabilirsiniz: 1-3 Çocuklu Ailelere, İşe Başlayanlara, Yaşlılara Destek Ödemesi!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok başlıkta sosyal yardım yapılıyor. Peki siz bu yardımların kaçından haberdarsınız? İşte başvurmak isteyenler ya da sadece bilgi edinmek isteyenler için güncel sosyal yardım programları..
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Doğum Yardımı
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı
İşe Yönlendirme Yardımı
Yaşlı Aylığı
Engelli Aylığı
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Şartlı Eğitim Yardımı
Aile Destek Programı
Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı
Afet ve Acil Durum Yardımları
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