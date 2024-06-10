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Kimlik İle Başvuru Yapabilirsiniz: 1-3 Çocuklu Ailelere, İşe Başlayanlara, Yaşlılara Destek Ödemesi!

Kimlik İle Başvuru Yapabilirsiniz: 1-3 Çocuklu Ailelere, İşe Başlayanlara, Yaşlılara Destek Ödemesi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
10.06.2024 - 18:45

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok başlıkta sosyal yardım yapılıyor. Peki siz bu yardımların kaçından haberdarsınız? İşte başvurmak isteyenler ya da sadece bilgi edinmek isteyenler için güncel sosyal yardım programları..

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Doğum Yardımı

Doğum Yardımı

15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren vatandaşlar başvurabiliyor. Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL ödeme yapılıyor. Ödemeler tek seferlik gerçekleştiriliyor.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı

Resmi nikahlı eşini kaybetmiş 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan kadınlara 1000 TL yardım yapılıyor. Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor.

İşe Yönlendirme Yardımı

İşe Yönlendirme Yardımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar yardım yapılıyor. Bu tutar 2024 yılı için 0-1.700 TL olarak hesaplandı.

Yaşlı Aylığı

Yaşlı Aylığı

65 yaş üstü vatandaşların faydalandığı Yaşlı Aylığı yardımı aylık olarak yapılıyor. 2024 yılında Yaşlı Aylığı 3.504,84 TL olarak hesaplandı.

Engelli Aylığı

Engelli Aylığı

%40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlar engelli aylığından faydalanabiliyor. 2024 yılında %40- %69 arası engelliler için 2.797,80 TL , %70 ve üzeri engelliler için 4.196,70 TL ödeme yapılıyor. Ödemeler aylık olarak ödeniyor.

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Şartlı Eğitim Yardımı

Şartlı Eğitim Yardımı

İlk ve orta öğretim çağında çocuğu bulunan ailelere ilköğretim erkek öğrenci için aylık 90 TL, kız öğrenci için aylık 100 TL, ortaöğretim erkek öğrenci için  aylık 130 TL, kız öğrenci için aylık 150 TL ödeme yapılıyor.

Aile Destek Programı

Aile Destek Programı

İhtiyaç sahibi olup hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2024 yılı için 5.667,37 TL) az olan hanelere faydalanabiliyor. Ödemeler 1 yıl süreyle aylık olarak yapılıyor.

Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı

Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı

İhtiyaç sahibi olan asker ailesinden asker evli ise eşi, bekar ise anne veya babasına 800 TL ödeme yapılıyor. Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir ödeniyor.

Afet ve Acil Durum Yardımları

Afet ve Acil Durum Yardımları

Afet ve/veya acil durum halinden etkilenen haneler afetin meydana geldiği tarihten 60 gün içinde başvurması halinde ev eşyası zararı yardımı kapsamında 50.000 TL'ye kadar destek veriliyor.

Programların tümünü detaylarıyla incelemek için https://www.aile.gov.tr/sygm/programlarimiz/sosyal-yardim-programlarimiz adresini ziyaret edebilirsiniz.

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