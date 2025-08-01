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05 Ağustos 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 05 Ağustos 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
01.08.2025 - 15:48

05 Ağustos Salı 2025  BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
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Efsane Baldo Pirinç 5 Kg 350 TL

Efsane Baldo Pirinç 5 Kg 350 TL

  • Fide Ton Balığı Zeytinyağlı 3x80 gr 99 TL

  • Zeytino Siyah Zeytin 1000 gr 105 TL

  • Cem Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 1000 gr 150 TL

  • Tamek Domates Salçası 1500 gr 95 TL

  • Söke Un Çeşitleri 27,50 TL

  • Söke Lavaş Tortilla 648 gr 45 TL

  • Luna Margarin Klasik Kase 500 gr 55 TL

  • Duru Çiya Tohumu 10x8 gr 22,50 TL

  • Duru Keten Tohumu 10x8 gr 17,50 TL

  • Knorr Mac&Cheese Makarna 212 gr 49,75 TL

  • Pastavilla Lazanya 500 gr 95 TL

  • Filiz Yumurtalı Uzun Erişte Makarna 350 gr 27,50 TL

  • Barilla Mini Midye Makarna 35 TL

  • Barilla Deniz Kabuğu Makarna 35 TL

  • Tukaş Frenk Biber Turşu Çeşitleri 335 gr 29,50 TL

  • Güzin Köfte Harcı 100 gr 19,50 TL

  • Kent Çeşni Çeşitleri 100 gr 22,50 TL

  • Seğmen Marmelat Çeşitleri 290 gr 45 TL

  • Dr. Oetker 3’lü Puding Çeşitleri 3x80 gr 42,50 TL

  • Muhler Soya Sos 250 ml 37,50 TL

  • Tat Burger Sos 210 gr 45 TL

  • Tat Ranch Sos 220 gr 45 TL

Nestle Pure Life Su 12x0,5 Litre 49 TL

Nestle Pure Life Su 12x0,5 Litre 49 TL

  • Dimes Buzz Mango&Portakal Meyve Aromalı İçecek 1 Litre 32,50 TL

  • Dimes Buzz Karadut&Ahududu Meyve Aromalı İçecek 1 Litre 32,50 TL

  • Cafe Crown Ice Hazır Kahve Çeşitleri 16’lı 79,50 TL

  • Limy Aromalı İçecek Çeşitleri 3 Litre 39,50 TL

  • Avoya Meyveli Mineralli Gazlı İçecek 750 ml 39,50 TL

  • Züber Granola Bar 25 gr 19,50 TL

  • Züber Yer Fıstığı Ezmesi 315 gr 175 TL

  • Züber Protein Bar 35 gr 29,50 TL

  • Züber Protein Bar 45 gr 37,50 TL

  • Züber Meyve Bar Çeşitleri 40 gr 29,50 TL

  • Züber Meyve Bar 35 gr 34,50 TL

Bingo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 Kg 355 TL

Bingo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 Kg 355 TL

  • Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 399 TL

  • Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 139 TL

  • Dalan Zeytinyağlı Sıvı Sabun 3 Litre 79 TL

  • Güleç Genel Temizlik Sıvısı 4 Litre 99 TL

  • Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 Litre 149 TL

  • Mr. Oxy Maxima Sıvı Bulaşık Deterjanı 119 TL

  • Sensodyne Diş Macunu + Fırça Diş Eti Bakımı 50 ml 119 TL

  • Gilette Sensor Tıraş Bıçağı Ve Yedek Başlık Seti 3+4’lü Yedek 125 TL

  • Molped Supernight Hijyenik Ped 99 TL

  • Molped Günlük Ped Yoğun Koruma 69 TL

  • Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 69,75 TL

  • Pantene Şampuan 625 ml 115 TL

  • Bade Naturel Şampuan 200 ml 199 TL

  • Bade Natural Saç Toniği 100 ml 199 TL

  • Urbancare Duş Jeli 500 ml 69 TL

  • Duru Katı Sabun 1000 gr 99 TL

  • Peluş Taç Ve Bileklik Seti 119 TL

  • Masaj Başlıklı At Kılı Fırça 129 TL

  • İnce Föndöten Fırçası + 2 Adet Fondöten Süngeri Seti 159 TL

  • Lip Gloss 75 TL

  • Kutulu Makyaj Sünger Seti 219 TL

  • Kirpik Kıvırıcı 65 TL

  • Soda Şişeli Manikür Seti 119 TL

  • Temalı Baskılı Peçete 20'li 39,50 TL

  • And Meyve Konseptli Soket Çorap Çocuk 14,50 TL

  • Doremi Lazer Kesim Destekli Sporcu Büstiyer169 TL

  • Pırlanta Bayan Desenli Slip 99 TL

  • Comfort Family Erkek Patik Çorap 64,50 TL

  • Comfort Family Çocuk Patik Çorap 52,50 TL

  • Comfort Family Patik Çorap Kadın 62,50 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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