9 Haziran Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün Mars'ın enerjisiyle dolu bir gün seni bekliyor! Kariyer hayatında genellikle daha çekingen ve temkinli olan sen, bugün Mars'ın cesaret veren etkisiyle adeta yeniden doğmuş gibi hissediyorsun. İş yerinde üstlerinle yaşanabilecek ani bir gerginlik ya da beklenmedik bir meydan okuma karşısında bile tüylerin diken diken olmayacak.

Hatta bu durumları birer sınav olarak görüp kendini geliştirmek için bir fırsat bile sayabilirsin. Hedeflerine ulaşmak için doğru zamanda doğru yerde olmaya odaklan. Yeni başlayan hafta da sana enerji verecektir.

Öte yandan aşk hayatında da Mars'ın etkisiyle harekete geçme zamanı geldi. Genellikle duygularını gizlemeyi tercih eden ve aşkta daha pasif bir tutum sergileyen sen, bugün sevdiğin kişiye duygularını açma konusunda daha iddialı bir tutum sergileyebilirsin. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var; Mars'ın enerjisi seni abartılı jestlere ve büyük hamlelere itebilir. Ancak unutma ki aşkta ölçülü tutku her zaman altın kuraldır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...