7 Ağustos Perşembe Yengeç Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün seninle gökyüzündeki hareketleri ve bunların hayatına nasıl yansıyacağını konuşacağız. Ay ile Satürn'ün karşı karşıya geldiği bugünlerde, özellikle evlilikler, ortak işler ya da yakın ilişkilerin içindeysen, üzerine düşen sorumlulukların arttığını hissedebilirsin.

Belki de eşin, iş ortağın ya da yakın dostların senden daha olgun, daha net ve belirgin bir tutum bekliyor olabilir. Bu durum, seni biraz yorabilir, hatta içinde bir yorgunluk hissi oluşabilir. Fakat unutmamalısın ki, bu süreçte aslında sen, sağlam ve güçlü bir yapı inşa ediyorsun.

Bugünün anahtar kelimesi ise 'uzun vadeli güven' olmalı. Kısa vadeli duygusal konforun cazibesine kapılmamalı, anlık hislerine yenik düşmemelisin. Artan sorumluluklar ve yorgunluklara rağmen ileriye odaklanmalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…