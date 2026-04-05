Sevgili Yengeç, bu hafta odağın tamamen ikili ilişkilerin ve profesyonel ortaklıkların üzerinde! Haftaya Güneş ile Jüpiter arasındaki sert ama iddialı açıyla başlıyorsun. Bir iş birliğinde kendini ispat etme arzun çok yüksek olabilir ancak egoların savaştığı bir noktada dengeyi korumalısın. Kontrolsüz çıkışlar yapmak yerine, karşı tarafın stratejisini okumaya çalışmak ve diplomatik kalmak seni bir adım öne taşıyacaktır.

Salı günü Güneş’in Satürn ile yaptığı uyumlu açı, bu gerilimi çözmek için sana profesyonel bir güç ve ciddiyet verecek. Eğer masada önemli bir imza veya sözleşme varsa Salı gününü değerlendirmelisin. Hafta sonu ise Ay ile Plüton kavuşumu sana finansal bir krizde veya ortak mülk konusunda köklü bir çözüm buldurabilir. Artık sorumluluk almaktan korkmuyor, iş dünyasında daha sarsılmaz bir duruş sergiliyorsun. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…