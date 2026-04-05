Sevgili Yengeç, bu hafta odağın tamamen ikili ilişkilerin ve ortaklıkların üzerinde! Haftaya Güneş ve Jüpiter arasındaki sert ama iddialı açıyla başlıyorsun. Bir iş birliğinde veya ortaklıkta kendini ispat etme arzun çok yüksek; ancak egoların savaştığı bir noktada dengeyi korumalısın. Kontrolsüz çıkışlar yapmak yerine, karşı tarafın ne beklediğini anlamaya çalış.

Salı günü Güneş’in Satürn ile yaptığı uyumlu açı, bu gerilimi çözmek için sana diplomatik bir güç verecek. Ciddi bir imza veya sözleşme gündemindeyse Salı günü bu işi bitirmek için harika bir zaman. Hafta sonu ise Ay ile Plüton kavuşumu sana finansal bir krizde veya ortak mülk konusunda köklü bir çözüm buldurabilir. Artık sorumluluk almaktan korkmuyorsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ciddi kararlar alma vakti! Bekar bir Yengeç isen, hayatına girecek kişi geçici bir heves değil, bir kader ortağı olabilir. İlişkisi olan Yengeçler için ise partnerle gelecek planlarını resmileştirmek veya birbirinize daha ciddi sözler vermek için gökyüzü sizi destekliyor. Bu ciddiyet seni biraz ürkütse de uzun vadede huzur getirecek. Şimdi aşka evet demeye hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…