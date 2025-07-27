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28 Temmuz Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
28 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Temmuz Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün enerji dolu bir gün seni bekliyor. Ay ve Mars'ın kavuşumu, enerjini tavan yaptırabilir ve bu enerjiyi spor, yürüyüş veya dans gibi aktivitelerle atmak isteyebilirsin. Ancak burada biraz dikkatli olmanda fayda var. Bu enerji patlaması, aşırıya kaçmana ve sonrasında kas ağrılarına veya sırt bölgende zorlanmalara sebep olabilir.

Özellikle sıcak hava koşullarında, bu tip aktiviteler sırasında aşırı terleme yaşayabilirsin. Bu durum, tansiyonunun dalgalanmasına yol açabilir. Bu yüzden, bugün enerjini kontrollü bir şekilde harcaman ve vücut sinyallerine dikkat etmen önemli. Sağlığın için yavaşla ve unutma ki sağlık her şeyden önce gelir! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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