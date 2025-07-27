28 Temmuz Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, haftanın ilk gününe enerji dolu bir başlangıç yapmaya ne dersin? Ay ile Mars'ın kariyer evinde gerçekleşen kavuşumu, sahnenin tamamen sana ait olduğunu gösteriyor. Yani, tüm spot ışıkları senin üzerinde parlıyor ve herkes senin etrafında dönüyor. Cesaretinle, liderlik yeteneğinle ve net hedeflerinle bugünün anahtarını sen elinde tutuyorsun. Belki bir iş sunumu yapman gerekiyor, belki önemli bir toplantıya katılman gerekiyor ya da belki de uzun zamandır beklediğin bir pozisyon için adım atmanın tam zamanı. İşte bu, senin günün!

Ancak, Venüs ile Chiron arasında gerçekleşen açılanma da sana bir şeyler fısıldıyor: 'İyileşme, tam da yaradan doğar.' Belki geçmişte başaramadığın bir proje ya da tamamlanmayı bekleyen bir görev, bu kez yeniden önüne çıkıyor olabilir. Ancak bu sefer, cesaretin ve kararlılığınla fark yaratabilirsin. Şimdi, başarının tatminiyle kariyerinde fark yaratmanın tam sırası. Bu hafta, geçmişteki hatalarından ders çıkarıp, onları başarıya dönüştürme fırsatın var. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…