Sevgili Yengeç, hafta başında ikinci evinde Mars ile Jüpiter'in yakınlaşması kazanç kapılarını aralıyor, harcama iştahını da kabartıyor; tek seferde büyük bir alışveriş yerine önce bir ihtiyaç listesi çıkar. Haftanın ortasında Güneş ile retro Merkür'ün kavuşum noktası beşinci evinde eğlence, hobi ve çocuklarla ilgili giderleri yeniden hesaplatıyor. Dördüncü evinde yön değiştirmeye hazırlanan retro Venüs ev ve aile bütçesinde bekleyen bir kalemi hatırlatıyor; Venüs ile Jüpiter arasındaki sekstil masraf paylaşımında uzlaşmayı kolaylaştırıyor. Onuncu evindeki Satürn ve Neptün iş hayatında gelir konusunda sabır istiyor. Duygusal alışverişe girmeden önce sepetini bir gün dinlendir ve ortak aile giderlerini açıkça konuş. Yeni haftanın başında küçük bir bütçe özeti çıkarmak işini kolaylaştırır.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…