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Yengeç Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Kasım - 8 Kasım haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 2 Kasım - 8 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, hafta başında ikinci evinde Mars ile Jüpiter'in yakınlaşması kazanç kapılarını aralıyor, harcama iştahını da kabartıyor; tek seferde büyük bir alışveriş yerine önce bir ihtiyaç listesi çıkar. Haftanın ortasında Güneş ile retro Merkür'ün kavuşum noktası beşinci evinde eğlence, hobi ve çocuklarla ilgili giderleri yeniden hesaplatıyor. Dördüncü evinde yön değiştirmeye hazırlanan retro Venüs ev ve aile bütçesinde bekleyen bir kalemi hatırlatıyor; Venüs ile Jüpiter arasındaki sekstil masraf paylaşımında uzlaşmayı kolaylaştırıyor. Onuncu evindeki Satürn ve Neptün iş hayatında gelir konusunda sabır istiyor. Duygusal alışverişe girmeden önce sepetini bir gün dinlendir ve ortak aile giderlerini açıkça konuş. Yeni haftanın başında küçük bir bütçe özeti çıkarmak işini kolaylaştırır.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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