1 Temmuz Salı Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında eşitlik ve adalet konuları ön plana çıkabilir. 'Her zaman ben mi daha çok veriyorum?' ya da 'Acaba o benim kadar hissetmiyor mu?' gibi içsel sorgulamalarından artık yorulduysan, bugün bu sorularına tatmin edici yanıtlar bulabilirsin.

Biraz sessizlik ve sakinlik, bu türden büyük sorunları çözmene yardımcı olabilir ve ilişkindeki dengeyi sağlayabilir. Sessiz bir konuşma, bir çay molası ya da bir yürüyüş sırasında, belki de bir parkta ya da deniz kenarında, bu konuları partnerinle konuşabilirsin. Unutma ki her şeyin bir çözümü vardır ve belki de çözüm, seninle partnerin arasında sadece bir konuşma kadar uzağınızdadır.

Galiba bugün aşkta dengeyi sağlamak, hayatının her alanında huzuru yakalamanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…