9 Haziran Pazartesi Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün kalbinin ritmini hızlandıran tutkularınla baş başa bir gün geçirebilirsin. Sevdiğin kişiye olan duyguların bugün tavan yapabilir ve ona daha da yakın olma arzun tüm benliğini kaplayabilir. Belki bir bakış, belki bir dokunuş... Kim bilir, belki de bir gülümseme... Her ne olursa olsun, bu arzu seni sevdiğin kişiye daha da yakınlaştırabilir.

Eğer yalnızsan ve kalbinin sahibi olacak biriyle tesadüfen karşılaşırsan, kalbinin ritmi hızlanabilir ve heyecanın doruklara çıkabilir. Ancak unutma ki, bu hızlı atışlar Mars'ın etkisi altında olabilir. Evet, Mars sana hız verir ama kalıcılığı sen belirlersin. Yani, bu karşılaşmanın sadece bir anlık heyecan mı yoksa uzun süreli bir ilişkiye dönüşüp dönüşmeyeceğini sen belirleyeceksin.

Belki de bugün, kalbinin ritmini hızlandıran biriyle karşılaşacaksın. Belki de sevdiğin kişiye olan duygularınla dolup taşacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…