3 Haziran Salı Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugünün enerjisi geçmişin hayaletlerini bugünün parlak ışığına taşımanın pek de iyi bir fikir olmadığını hatırlatıyor. Belki de beklenmedik bir karşılaşma, belki de bir konuşma, eski bir duygunun yeniden canlanmasına neden olabilir. Ancak kalbinin derinliklerinden gelen sesi dinlerken, geçmişin karanlık gölgesine hapsolmamaya da özen göstermelisin.

Evet, geçmişte yaşananlar, yaşananlarla birlikte geçmişte kaldı. Senin odaklanman gereken yer ise bugün ve hatta yarın. Geçmişin hüzünlü hatıraları yerine, bugünün neşesini ve yarının umudunu kucakla. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…