29 Mayıs Perşembe Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün özgür ruhun uçmayı sevdiği gökyüzü ile ayaklarının sıkıca yere basma ihtiyacı arasında bir denge kurma çabası içerisinde olabilirsin. Bu durum, bazen seni bir cambaz gibi hissettirebilir; bir yandan özgürlüğünü koruma arzusu, diğer yandan ise güvenli ve sıcak bir liman olan bağlılık ihtiyacın olabilir.

Biraz karmaşık görünen bu durumda, belki de en az beklediğin yerden, yani partnerinden alacağın beklenmedik bir anlayış seni rahatlatabilir. Belki de bu, onunla daha önce hiç olmadığı kadar samimi ve doğal bir iletişim kurmana yardımcı olabilir. Unutma, iletişimde samimiyet ve doğallık, çoğu zaman en karmaşık durumları bile çözmenize yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…