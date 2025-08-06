7 Ağustos Perşembe Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün yaşanan Ay ile Satürn karşıtlığı, hayatında bir dalgalanma yaratabilir. Bu durum, senin genellikle alışık olduğundan farklı bir durum olabilir: Ya her şeyin mükemmel olduğu bir gün ya da tamamen kötü giden bir gün. Ancak, sağlığını düşündüğünde, her şeyin siyah veya beyaz olmadığını, gri tonlarının da olduğunu unutmamalısın.

Bugün, bu gri alanlarda dolaşman gerekebilir. Sürekli hareket etmenin, sürekli bir şeyler yapmanın çözüm olduğunu düşünebilirsin. Ancak bazen durmak, bir adım geri atmak ve durumu değerlendirmek daha büyük bir cesaret gerektirir. İşte tam da bu noktada, vücudun sana bu cesareti hatırlatmak istiyor olabilir.

Hareket etmek, enerji harcamak elbette önemlidir. Ancak bugün, hareketten çok dengeye ihtiyacın olacak. Biraz sakin ol! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…