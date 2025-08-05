6 Ağustos Çarşamba Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün kendini sanki görünmez bir yükün altında eziliyor gibi hissedebilirsin. Bu ağırlık, sırtında taşıdığın bir çanta ya da kafanda taşıdığın bir düşünce olabilir. Ancak bu yükün ağırlığını spor salonuna gidip ağırlık kaldırarak atamazsın, bu yükün mesajı çok daha farklı. Bu yük, senin içindeki o çılgın, eğlence peşinde koşan Yay ruhuna hitap ediyor ve diyor ki 'hadi biraz eğlen'.

Belki de bugünün reçetesi biraz eğlencedir, değil mi? Öyle ki, belki de öğle yemeği molasında masandan kalkıp rastgele bir dans figürü atman gerekiyor. Belki de biraz gülmen gerekiyor, belki de bir komedi filmi izlemeli veya komik bir video izlemelisin. Belki de bugün, kendini hafif hissetmen için biraz saçmalaman gerekiyor.

Unutma, bugün senin harekete değil, hafifliğe ihtiyacın var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…