Sevgili Yay, bu hafta zihinsel hızının artmasıyla beraber sinir sisteminin bir hayli yorulduğunu hissedebilirsin. Her yere yetişme ve her bilgiyi öğrenme çabası dikkat dağınıklığına ve zihinsel yorgunluğa yol açabilir. Bedeninin bu hıza ayak uydurmakta zorlandığı anlarda sinirsel gerginliklerin fiziksel huzursuzluğa dönüşmemesi için mola vermelisin.

Hafta sonu ise Uranüs hareketiyle beraber uykusuzluk ve sinirsel hassasiyetler tetiklenebilir. Teknolojik cihazların yarattığı zihinsel kirlilikten kurtulmak için doğada vakit geçirmek veya kısa yürüyüşler yapmak sana iyi gelecektir. Enerjini doğru yönettiğinde bağışıklık sisteminin de güçlendiğini fark edeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…