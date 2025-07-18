19 Temmuz Cumartesi Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün gökyüzünün hızlı ve çevik habercisi Merkür'ün geri hareketinin etkilerinden detaylıca bahsedeceğiz. Zira, retronun etkilerini derinden hissedeceksin.

Aşk hayatına dair geçmişin gölgeleri bugün üzerinize düşecek gibi görünüyor. Belki de ailenin onayını bir türlü alamadığın ya da o dönemde içinde bulunduğun durumu tam olarak sindiremediğin eski bir ilişki, bugün yeniden zihninizde belirebilir ve düşüncelerini meşgul edebilir. Eğer hali hazırda bir ilişkin varsa, bu retronun etkisiyle ev düzeni, maddi ve manevi paylaşımlar ve belirlenen sınırlar konusunda bazı sorunlar yaşayabilirsin. Bu konuların tekrar masaya yatırılması gerekebilir.

Ancak unutma ki bu dönemde karşındaki kişinin tepkilerine odaklanmak yerine, kendi duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışman daha önemli olacak. Kendini dinlemek, hislerini ve düşüncelerini anlamak, doğru adımlar atmana yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…