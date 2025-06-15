16 Haziran Pazartesi Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugünlerde belki de kendini biraz göz ardı etmiş hissedebilirsin. Sürekli olarak diğerlerinin ihtiyaçlarını ve arzularını kendi isteklerinin önüne koyduğun bu dönemde, kendine biraz zaman ayırmanın tam sırası. Kendine biraz daha yer açmak ve kendi ihtiyaçlarını önemsemenin zamanı geldi de geçiyor bile.

Aşk hayatında da bu durum geçerli. Kendini aşkın büyüleyici dünyasında bulmak, hem kendi ruhunu besleyecek hem de ilişkini daha da güçlendirecek bir adım olabilir. Kendine olan saygını artırman, aynı zamanda partnerine de senin ne kadar değerli olduğunu gösterme fırsatı sunar. Unutma, aşkta kendine değer vermek, karşındaki kişiye de değer vermek demektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…