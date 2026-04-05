Sevgili Terazi, bu hafta odağın tamamen köklerin, temellerin ve evin üzerinde olacak! Haftaya Güneş ile Jüpiter karesinin etkisiyle, aile içinde veya gayrimenkul konularında büyük bir adım atarak başlıyorsun. Ev almak, taşınmak veya kariyerinle ev hayatın arasındaki dengeyi yeniden kurmak isteyebilirsin. Harcamalarını kontrol altında tutmalı ve konforun için gereğinden fazla borç yükü altına girmemeye çalışmalısın.

Salı günü Güneş’in Satürn ile kurduğu sağlam köprü, aile içindeki pürüzleri gidermek ve ev hayatında daha güvenli bir düzen kurmak için seni destekliyor. Hafta sonuna doğru yaratıcılığının derinleşeceği, belki de profesyonel hayatına entegre edebileceğin bir hobiye odaklanacağın derin bir enerji var. Kariyerindeki yorgunluğu, temellerini sağlamlaştırarak ve içsel disiplinini artırarak atacaksın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…