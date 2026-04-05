6 Nisan - 12 Nisan Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

6 - 12 Nisan 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
05.04.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 6 Nisan - 12 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 6 Nisan - 12 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta odağın tamamen köklerin ve evin üzerinde olacak! Haftaya Güneş ile Jüpiter karesinin etkisiyle, aile içinde veya gayrimenkul konularında büyük bir adım atarak başlıyorsun. Ev almak, taşınmak veya dekorasyon değişikliği yapmak isteyebilirsin ancak harcamalarını kontrol altında tutmalısın. Kendi konforun için gereğinden fazla borç altına girmemeye çalış.

Salı günü Güneş’in Satürn ile kurduğu sağlam köprü, aile içindeki pürüzleri gidermek ve ev hayatında daha güvenli bir düzen kurmak için seni destekliyor. Hafta sonuna doğru ise yaratıcılığının zirveye çıkacağı, belki de eski bir hobine geri döneceğin derin bir enerji var. Kariyerindeki yorgunluğu evinde dinlenerek ve köklerine odaklanarak atacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugünlerde güven ve aidiyet hissi arıyorsun. Bekar bir Terazi isen, seni köklerine bağlayacak, daha geleneksel ve güven veren birine çekilebilirsin. İlişkisi olan Teraziler için ise geçmiş konuların abartılarak tekrar gündeme gelme riski var; ancak dürüst bir konuşma bu sorunu kalıcı olarak çözecek. Partnerinle evinde huzurlu bir akşam yemeği yemek ilişkinize ilaç gibi gelecek. Şimdi aidiyete hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

