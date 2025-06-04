5 Haziran Perşembe Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün seninle biraz romantizm, biraz da cesaret üzerine konuşacağız. Gökyüzü, aşkta savaşçı bir ruhla tanınan Mars'ın Aslan burcuna geçişini işaret ediyor.

Belki de son zamanlarda bir arkadaşına karşı hissettiğin romantik duyguların üzerinde durmanın tam zamanı. Kim bilir, belki de bu kişiye karşı hissettiğin duyguları uzun süredir içinde tutuyor ve bir türlü ifade edemiyordun. Ancak bugün, Mars'ın Aslan burcuna geçişi ile birlikte, cesaretini toplayıp bu duyguları açığa çıkarmanın tam sırasıdır.

Bir adım atıp duygularını paylaşman, bu arkadaşlık ilişkisini bir aşk hikayesine dönüştürebilir. Aşkta cesaret her zaman kazanır fakat burada önemli olan nokta, bu aşka gerçekten güvenip güvenmediğin. Yoksa sadece, Mars'ın Aslan burcuna geçişinin verdiği heyecanla mı harekete geçiyorsun? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…