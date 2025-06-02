3 Haziran Salı Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için altın değerinde bir sessizlik günü olabilir. Sessizliğin huzur verici etkisi, belki de bazı ilişkilerini daha da güçlendirebilir. Unutma, bazen kelimelerin ifade edemediğini, bir bakış anlatabilir.

Tam da bu noktada sevgilinle ya da hoşlandığın kişiyle kurduğun derin göz teması, belki de anlatmak istediklerinden çok daha fazlasını ifade edebilir. Bu yüzden bugün, kalbinin sesini dinlemeyi ihmal etmemeli ve aşkı da huzuru da kucaklamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…