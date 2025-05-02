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3 Mayıs Cumartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
3 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Mayıs Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Mayıs Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün bedensel düzeyde denge arayışı içinde olabilirsin. Mars ve Plüton'un oluşturduğu altmışlık açının enerjisi ile vücudunu hafifletmek ve hassasiyetleri azaltmak için daha dikkatli olmalısın. 

Tam da bu noktada fazla kafein tüketimi, susuzluk ve içsel dengeni bozan strese dikkat etmelisin.Belki bugün kahve, çay gibi kafein içeren içeceklerden uzak durmayı tercih edebilirsin. Kendinizi daha dengeli ve huzurlu hissetmek için bu küçük değişiklikleri hayatına dahil etmeyi düşünebilirsin. Daha fazla su içmeye, ruhsal destek için terapiye ve spora odaklanabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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