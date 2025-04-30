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1 Mayıs Perşembe Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
1 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Mayıs Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Mayıs Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugünün enerjisiyle duygusal ve zihinsel durumun her zamankinden daha hassas bir hale gelebilir. Zira, bugün Venüs ile Plüton arasında bir kare açı oluşuyor ve bu durum, senin psikolojik derinliğini biraz daha arttıracak gibi görünüyor.

Tam da bu noktada içine kapanık ve düşünceli olabilirsin. Sakinleşmek ve zihnini arındırmak için yalnız kalmayı seçebilirsin. Ancak bu süreçte sana en çok iç gözlem ve zihinsel arınma için inziva moduna geçmek iyi gelecektir. Zaten enerjini yeniden dengelenebilmen ve zihinsel açıdan rahatlaman için biraz yalnız kalmak gibisi yok, değil mi? duygusal ve zihinsel durumunu daha hassas bir hale getirebilir

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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