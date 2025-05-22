23 Mayıs Cuma Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün iç huzurunun ve dengenin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. İç dünyandaki dengenin bedeninin işleyişine de doğrudan etki ettiğini unutma. Özellikle bel ve böbreklerin bugün biraz daha hassas olabilir. Bu nedenle, bol su tüketmeyi ihmal etme. Bu, adeta bir ilaç etkisi yaratarak, bu hassasiyeti en aza indirebilir.

Güzellik ve estetik konularına olan düşkünlüğünü biliyoruz. Ancak bazen bunun uğruna sağlığını ihmal ettiğini de görüyoruz. Küçük gibi görünen sağlık fedakarlıkları, aslında düşündüğünden daha büyük etkiler yaratabilir. Bu nedenle, aynaya baktığında kendini güzellik standartlarına göre değil, şefkat ve sevgiyle değerlendirmeyi unutma. Sağlıklı beslen ve kilo kontrolünü bırakmayı bir düşün! Zira sen her halinle güzel ve göz alıcısın! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…