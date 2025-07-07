8 Temmuz Salı Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün seni etkisi altına alacak olan Satürn, zihinsel disiplinini artıracak. Ancak bu durum, seni biraz fazla ciddi ve katı bir yapıya büründürebilir. Sen ise bu enerjiye rağmen unutma, hayatın her anını ciddiye almak zorunda değilsin. Bazen biraz rahatlamak ve akışına bırakmak gerekiyor.

Ay'ın Balık burcunda olduğu bu günlerde, zihnini biraz yumuşatman ve dinlenmeye izin vermen gerekiyor. Kendine bir mola ver, belki bir kitap oku, belki de favori müziğini dinle. Kendi iç dünyana bir yolculuk yap, zihnini dinlendir.

Bugün boyun, omuz ve göz çevren oldukça hassas olabilir. Özellikle ekran karşısında çok vakit geçiriyorsan, bu bölgelerde ağrılar hissedebilirsin. Ekran süreni biraz azaltmayı düşünmelisin. Belki biraz doğa yürüyüşüne çıkabilir, belki de bir kitap okuyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…