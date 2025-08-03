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4 Ağustos - 10 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 4 Ağustos - 10 Ağustos haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 4 Ağustos - 10 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için iniş ve çıkışlarla dolu olabilir. Gökyüzünün hızlı ve uyanık habercisi Merkür, finansal konular üzerinde daha fazla düşünmeni sağlayabilir. Ortaklaşa yatırımlar, vergi meseleleri, kredi borçları ve miras gibi konularda adeta bir dedektif gibi olman gerekebilir. Geçmişte karşılaştığın ve bir türlü çözüm bulamadığın bir mali konu, belki de hiç beklemediğin bir anda tekrar gündeme gelebilir. Bu hafta, finansal anlaşmalar ve sözleşmeler konusunda dikkatli olmanı, imzaları aceleyle atmaktan kaçınmanı öneriyoruz.

Gökyüzünün parlak yıldızı Güneş ile şansın ve genişlemenin gezegeni Jüpiter'in oluşturduğu kare açı, iş hayatında karşına çıkacak 'çok iyi görünen' tekliflere karşı biraz daha temkinli olman gerektiğini işaret ediyor. İş ortamında her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini unutma. Ayrıca bu hafta Kova burcundaki Dolunay, para evinde parlıyor. Bu durum, uzun süredir üzerinde çalıştığın bir projenin maddi karşılığını alma dönemi olabilir. Yani, göz kamaştırıcı gibi görünen bir iş teklifine hemen atlamak yerine, biraz beklemekte fayda var. İkisini de dengede tutup doğru kararı vermeye odaklan. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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