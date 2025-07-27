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28 Temmuz Pazartesi Oğlak Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
28 Temmuz 2025, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bugün Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 28 Temmuz Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Temmuz Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük para falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yeni  haftaya ilk adımı atarken, senin için ev ve aile konuları adeta bir spot ışığı altında parlıyor. Ay ile Mars'ın gökyüzünde yaptığı dans, evinle ilgili ani ve beklenmedik gelişmelerin kapıda olduğunun işareti. Belki de bir taşınma süreci seni heyecanla bekliyor ya da aile bireylerinle yoğun ve etkili konuşmaların içinde kendini bulabilirsin. Evden çalışma düzeni gibi konular üzerinde kafa yorma ve yeni bir düzen oluşturma zamanı belki de tam da şimdi.

Ama dur, daha bitmedi! Venüs ile Chiron'un gökyüzünde oluşturduğu güçlü çekim de aile köklerinden gelen ve belki de seni uzun süre rahatsız eden bazı duygusal yaraların artık iyileşme zamanına geldiğini belirtiyor. Geçmişle ilgili yüzleşmeler, belki de geçmişle barışma zamanının geldiğini gösteriyor. Özellikle de söz konusu miras konularıysa, belki de yeni bir düzen inşa ederek geçmişin telafisini yapmanın tam vakti. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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