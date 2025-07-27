28 Temmuz Pazartesi Oğlak Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, yeni haftaya ilk adımı atarken, senin için ev ve aile konuları adeta bir spot ışığı altında parlıyor. Ay ile Mars'ın gökyüzünde yaptığı dans, evinle ilgili ani ve beklenmedik gelişmelerin kapıda olduğunun işareti. Belki de bir taşınma süreci seni heyecanla bekliyor ya da aile bireylerinle yoğun ve etkili konuşmaların içinde kendini bulabilirsin. Evden çalışma düzeni gibi konular üzerinde kafa yorma ve yeni bir düzen oluşturma zamanı belki de tam da şimdi.

Ama dur, daha bitmedi! Venüs ile Chiron'un gökyüzünde oluşturduğu güçlü çekim de aile köklerinden gelen ve belki de seni uzun süre rahatsız eden bazı duygusal yaraların artık iyileşme zamanına geldiğini belirtiyor. Geçmişle ilgili yüzleşmeler, belki de geçmişle barışma zamanının geldiğini gösteriyor. Özellikle de söz konusu miras konularıysa, belki de yeni bir düzen inşa ederek geçmişin telafisini yapmanın tam vakti. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…