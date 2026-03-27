Sevgili Oğlak, bugünlerde kontrol ve teslimiyet arasında bir denge kurma çabası içindesin. Eğer bekar bir Oğlak burcuysan, duygusal anlamda biraz tereddüt içinde olabilirsin. Duygularını ölçüp tartmakta, onları kontrol altında tutmakta zorlanabilirsin. Hayatının her alanında olduğu gibi aşkta da kontrolü elden bırakmaktan çekiniyor olabilirsin. Ancak unutma ki aşkta kontrol etmek yerine teslim olmak gerekir. Aşka teslim olmayı unutursan, belki de hayatının aşkını kaçırabilirsin.

Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, bu dönemde güven konusu ön plana çıkıyor. İlişkinde güvenin yapısını yeniden inşa etme sürecine giriyor olabilirsin. Bu süreçte, partnerini yeniden bir güven testine tabi tutabilirsin. İlişkindeki güveni sorgulayabilir, partnerinin bir kez daha güvenini kazanmasını bekleyebilirsin. Bakalım, partnerin bu testi geçip güvenini yeniden kazanabilecek mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…