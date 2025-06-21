22 Haziran Pazar Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün seninle biraz sağlığından, biraz da ruh halinden bahsetmek istiyoruz. Söz konusu iş dünyası olduğunda her zaman enerji dolu, dur durak bilmeyen bir karaktere sahip olsan da bugün bedeninin size bir mesajı var: 'Biraz yavaşla, bir nefes al.'

Özellikle baş ve boyun bölgendeki kaslarının biraz fazla gerildiğini hissediyor olabilirsin. Belki de bu, ekran karşısında geçirdiğin uzun saatlerin bir sonucu. Bu durumda ne yapmalı? Öncelikle, ekran sürenizi biraz azaltmayı deney. Belki biraz uzanıp gözlerini dinlendirebilirsin. Kulaklıklarını çıkarıp bir süreliğine dış dünyanın seslerine kulak verebilirsin.

Biraz sessizlik, belki de sessiz bir yürüyüş, sana iyi gelebilir. Hatta hiç konuşmadan, sadece kendi düşüncelerinle baş başa geçireceğin birkaç saat bile, seni yeniden canlandıracaktır. Pazar gününü kendine ayır! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…