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20 Haziran Cuma Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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20 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Haziran Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Haziran Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, gökyüzündeki yıldızların hareketleri, bugün düzen takıntının biraz fazla kaçabileceğini işaret ediyor. Her şeyi mükemmel bir düzene koyma arzun, bedeninde bazı rahatsızlıklar yaratabilir.

Biraz daha detaya inersek, bu rahatsızlıklar genellikle bağırsaklarında veya genel sindirim sisteminde kendini gösterebilir. Mide bulantısı, gaz, kabızlık gibi sorunlarla karşılaşabilirsin. Ayrıca, bu stresin etkisiyle cildinde de bazı değişiklikler olabilir. Özellikle hassas bir cilt yapın varsa, stresle tetiklenen küçük döküntülerle karşılaşabilirsin.

Bu durumda bedeninin size bir mesajı olabilir: 'Biraz rahatla, her şeyi kontrol etmeye çalışmayı bırak.' Belki bugün biraz daha gevşemek sana şifa getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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