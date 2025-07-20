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21 Temmuz - 27 Temmuz Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
21 - 27 Temmuz 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 21 Temmuz - 27 Temmuz haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta başında, Mars'ın Güney Ay Düğümü ile kavuşumu, enerjini biraz düşürebilir ve bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Bu durum, eski bir sağlık sorununun tekrar baş göstermesine neden olabilir. Ancak, endişelenme! Panik yapmadan, düzenli uyku ve yeterli sıvı alımıyla bu durumu dengelemek tamamen senin elinde.

Aslan Yeni Ay'ı, sağlıkla ilgili konulara odaklanman için mükemmel bir fırsat sunuyor. Özellikle hormon dengen ve iç organ sağlığınla ilgili bir yenilenme süreci başlatabilirsin. Bitkisel destekler, bu süreçte sana yardımcı olabilir. Ancak unutmayın, her zaman bir doktor tavsiyesiyle başlayacağın bir kür, sana çok daha fazla fayda sağlayabilir.

Dolayısıyla, bu hafta sağlığına biraz daha fazla özen göstermekte fayda var. Kendine iyi bak ve enerjini yükseltmek için gereken adımları at! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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