21 Temmuz - 27 Temmuz Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta başında, Mars'ın Güney Ay Düğümü ile kavuşumu, enerjini biraz düşürebilir ve bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Bu durum, eski bir sağlık sorununun tekrar baş göstermesine neden olabilir. Ancak, endişelenme! Panik yapmadan, düzenli uyku ve yeterli sıvı alımıyla bu durumu dengelemek tamamen senin elinde.

Aslan Yeni Ay'ı, sağlıkla ilgili konulara odaklanman için mükemmel bir fırsat sunuyor. Özellikle hormon dengen ve iç organ sağlığınla ilgili bir yenilenme süreci başlatabilirsin. Bitkisel destekler, bu süreçte sana yardımcı olabilir. Ancak unutmayın, her zaman bir doktor tavsiyesiyle başlayacağın bir kür, sana çok daha fazla fayda sağlayabilir.

Dolayısıyla, bu hafta sağlığına biraz daha fazla özen göstermekte fayda var. Kendine iyi bak ve enerjini yükseltmek için gereken adımları at! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…