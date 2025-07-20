21 Temmuz - 27 Temmuz Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor! Güneş, Aslan burcuna geçiş yaparak finansal ortaklıkların, kredi ve borç durumlarının, hatta belki de en karmaşık konu olan vergi meselelerinin perdesini aralıyor. Eğer bu konularla ilgili bir süredir kafanı karıştıran, belirsizlik yaratan durumlar varsa, sana biraz olsun ferahlık getirecek bir haberim var. Hafta sonuna doğru gerçekleşecek olan Aslan Yeni Ay'ı ile birlikte bu sisli havanın dağıldığını göreceksin.

Vergi affıyla ilgili son dakika haberler, ödeme yapılandırmaları ya da alacaklıyla varılan bir uzlaşma, sana maddi anlamda bir nefes aldırabilir. Aynı zamanda, manevi yüklerinden kurtulman için de bir temizlik süreci başlıyor. Bu, sana hem maddi hem de manevi anlamda bir rahatlama sağlayabilir.

Hafta ortasından itibaren ise Güneş sayesinde, fikirlerin iyiden iyiye sağlam bir zemine oturabilir. Ortak bir işte söz sahibi olma, miras konularında elini güçlendirmek ya da bir danışmanın profesyonel desteğini alma konuları bu hafta senin için oldukça faydalı olabilir. Gizli kalmış bilgilerin gün yüzüne çıkması da gündemde. Ancak sakinliğini koruyabilirsen, bu bilgiler seni sarsmak yerine güçlendirecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…