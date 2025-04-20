21 Nisan - 27 Nisan Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta şanslı bir hafta olacak gibi görünüyor. Haftanın son günü Boğa burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay'ın etkisi, güzel haberleri beraberinde getirecek. Alacak-verecek, kredi, ödeme, vergi borçları ve devam eden tazminat ya da nafaka davalarından uzun zamandır beklediğin haber gelecek. Sonuç lehine olacak, bir de üzerine beklediğinden fazlası gelecek.

İşte bu süreçte eline geçecek olan nakti doğru kullanmak da bir hayli önemli. Özellikle toplu bir ödeme alırsan, bunu yatırıma çevirmek için dikkatli ama biraz da hızlı adımlar atmalısın. Bu arada kısmetin açılacak demeyi de unutmayalım. Çünkü artık umudunu kestiğin ve beklemeyi unuttuğun mirastan da haber gelebilir, bizden söylemesi. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun...