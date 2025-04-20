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21 Nisan - 27 Nisan Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 21 Nisan - 27 Nisan haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 21 Nisan - 27 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta şanslı bir hafta olacak gibi görünüyor. Haftanın son günü Boğa burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay'ın etkisi, güzel haberleri beraberinde getirecek. Alacak-verecek, kredi, ödeme, vergi borçları ve devam eden tazminat ya da nafaka davalarından uzun zamandır beklediğin haber gelecek. Sonuç lehine olacak, bir de üzerine beklediğinden fazlası gelecek.

İşte bu süreçte eline geçecek olan nakti doğru kullanmak da bir hayli önemli. Özellikle toplu bir ödeme alırsan, bunu yatırıma çevirmek için dikkatli ama biraz da hızlı adımlar atmalısın. Bu arada kısmetin açılacak demeyi de unutmayalım. Çünkü artık umudunu kestiğin ve beklemeyi unuttuğun mirastan da haber gelebilir, bizden söylemesi. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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