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21 Nisan - 27 Nisan Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Taşlar yerine oturacak ve Boğa burcunda Yeni Ay'la bitecek bu hafta! Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 21 Nisan - 27 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Nisan - 27 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, oldu bu iş! Neresinden bakarsan bak şanslı bir hafta olacak gibi görünüyor… Haftanın son günü Boğa burcunda meydana gelecek Yeni Ay’ın günden güne artan etkisi güzel haberleri beraberinde getirecek. Alacak-verecek, kredi, ödeme, vergi borçları ve bir süredir devam eden tazminat ya da nafaka davaları son bulacak. Eline büyük bir miktarda para geçecek, kısmetin ise açılacak. Artık umudu kestiğin mirastan da her an haber gelebilir, bizden söylemesi. 

Tüm bu yaşananlar ise sağlığını olumlu açıdan etkileyebilir. Zira üzerindeki baskı azalabilir ve yüklerinden alınabilirsin. Seni sıklıkla yoran ve kaygılandıran meselelerden zihinsel anlamda da arınmak için ise meditasyon ve yoga denemelisin. Ruhsal enerjini korumak, kendini daha da iyi hissetmek için belki biraz da doğada ve dostlarla vakit geçirebilirsin.

Sıra geldi aşk hayatına! Her zaman olduğu gibi bu hafta da ilişkilerde güven teması ön planda olacak. Bu kez ise farklı bir durumdan söz edeceğiz. Merkür’ün retro hareketini terk edip düz hareketine başladığı bugünlerde birine üstelik bir anda güvenebilirsin. Bekarsan sürpriz bir duygu yoğunluğu ile kendini hiç tanımadığın bir yabancıya bırakabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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