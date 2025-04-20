21 Nisan - 27 Nisan Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, oldu bu iş! Neresinden bakarsan bak şanslı bir hafta olacak gibi görünüyor… Haftanın son günü Boğa burcunda meydana gelecek Yeni Ay’ın günden güne artan etkisi güzel haberleri beraberinde getirecek. Alacak-verecek, kredi, ödeme, vergi borçları ve bir süredir devam eden tazminat ya da nafaka davaları son bulacak. Eline büyük bir miktarda para geçecek, kısmetin ise açılacak. Artık umudu kestiğin mirastan da her an haber gelebilir, bizden söylemesi.

Tüm bu yaşananlar ise sağlığını olumlu açıdan etkileyebilir. Zira üzerindeki baskı azalabilir ve yüklerinden alınabilirsin. Seni sıklıkla yoran ve kaygılandıran meselelerden zihinsel anlamda da arınmak için ise meditasyon ve yoga denemelisin. Ruhsal enerjini korumak, kendini daha da iyi hissetmek için belki biraz da doğada ve dostlarla vakit geçirebilirsin.

Sıra geldi aşk hayatına! Her zaman olduğu gibi bu hafta da ilişkilerde güven teması ön planda olacak. Bu kez ise farklı bir durumdan söz edeceğiz. Merkür’ün retro hareketini terk edip düz hareketine başladığı bugünlerde birine üstelik bir anda güvenebilirsin. Bekarsan sürpriz bir duygu yoğunluğu ile kendini hiç tanımadığın bir yabancıya bırakabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...