16 Temmuz Çarşamba Oğlak Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün enerjinin ve kararlılığının dorukta olduğunu hissediyor musun? İçgüdülerin ve sezgilerin bugün seni adeta bir süperstar gibi parlatıyor. İş hayatında, projelerinde, kısacası her türlü çalışmalarında göz kamaştırıcı bir performans sergiliyorsun. Eğer maddi konularda bir düzenleme yapmayı düşünüyorsan, bugün tam sana göre bir gün. İç sesini dinle ve ona güven. Çünkü bugün vereceğin bir karar, uzun vadede sana ciddi bir kazanç sağlayabilir. Bir işe veya projeye 'Evet, bu tam bana göre' diyorsan, bil ki orada senin için bir bereket kapısı açılıyor.

Tam da bu noktada Satürn'ün geri gidişi seni etkisi altına alıyor ve bu durum seni öz değerini yeniden inşa etmeye yönlendiriyor. Kendi sorumluluklarını üstlenirken, başkalarının yükünü sırtlamamayı öğreniyorsun. Unutma, bugün 'hayır' demek de bir kendine saygı biçimidir ve bu durum seni daha güçlü bir birey yapar. Kendi başına zirveye çıkmanın tam zamanı. Kendi ışığını parlat ve kendi yolunu çiz. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…