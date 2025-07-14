15 Temmuz Salı Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta sana özel bir uyarımız var! Kemiklerine, dizlerine ve duruşuna ekstra özen göster. Yorgunluk hissin varsa bu durumun sadece fiziksel olmadığını unutma. İçsel yüklerin, bedenini daha da yorabilir ve bu yorgunluk kemiklerinde hissedilebilir.

Bununla başa çıkmak için köklenme ve güven duygusunu pekiştirecek aktiviteleri dene. Belki biraz toprakla temas kurabilir, belki de bir ayak masajı yaptırabilirsin. Bu tür aktiviteler, seni hem fiziksel hem de ruhsal olarak güçlendirebilir. Unutma ki ruhun dengede olduğunda bedenin de kendini onarır.

Bu hafta kendine biraz daha zaman ayır, içsel yüklerini hafiflet ve bedeninle daha fazla ilgilen. Kendinizi daha iyi hissetmek için bu önerileri dene ve sonuçları gözlemle. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…