13 Temmuz Pazar Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Yoğun iş temposu, sorumluluklarınız ve sürekli peşinde koştuğunuz planlarınız arasında kendinize biraz vakit ayırmanız gerektiğini unutmayın. Belki son zamanlarda gece uykularınız biraz eksik kaldı, belki de saatlerce bilgisayar başında doğru oturmadan çalıştınız. Bu tür durumlar, hem bedeninizin hem de ruhunuzun yorgun düşmesine neden olabilir.

Yani bugün, tüm bu yoğunluktan bir adım geri çekilip kendinize biraz mola vermeniz gerekiyor. Belki biraz daha fazla uyumak, belki de biraz esneme hareketleri yaparak vücudunuzu rahatlatmak... Unutmayın, sağlıklı bir beden ve zihin, başarıya giden yolun en önemli adımlarından biridir.

Biraz dinlenin, belki biraz meditasyon yapın veya belki de biraz yoga... Kendinize biraz zaman ayırın ve bedeninizi dinleyin. Belki de ihtiyacınız olan şey sadece biraz huzur ve rahatlama...

Unutmayın, her şeyin başı sağlık! Kendinize iyi bakın sevgili Oğlak burcu dostlarımız, sağlıklı ve mutlu bir gün dileriz!